أعلن الفاتيكان أنّ "البابا فرنسيس التقى في الفاتيكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث معه في النزاعات الّتي تضرب الشرق الأوسط وضرورة العمل على تسهيل مسيرة السلام والحوار لمحاربة أي شكل من أشكال التطرف والأصولية"، لافتًا إلى أنّهما "تطرّقا أيضًا إلى المصالحة بين الفلسطينيين، والجهود الآيلة إلى إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى حل يقوم على دولتين".
وتوقّفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سنوات، وبعد قرار الرئيس الأميركي بنقل مقرّ السفارة الإسرائيلية في إسرائيل الى القدس، انقطع الحوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.
كما يعاني الفلسطينيون من إنقسام داخلي منذ سيطرة "حركة حماس" على قطاع غزة عام 2007، وفشلت كلّ جهود المصالحة حتى الآن بين الجهتين.
شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس التقى عباس في الفاتيكان وتشديد على ضرورة تسهيل مسيرة السلام والحوار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .