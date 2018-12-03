البابا فرنسيس التقى عباس في الفاتيكان وتشديد على ضرورة تسهيل مسيرة السلام والحوار

أعلن ​الفاتيكان​ أنّ "​البابا فرنسيس​ التقى في الفاتيكان الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، وبحث معه في النزاعات الّتي تضرب ​الشرق الأوسط​ وضرورة العمل على تسهيل مسيرة السلام والحوار لمحاربة أي شكل من أشكال التطرف والأصولية"، لافتًا إلى أنّهما "تطرّقا أيضًا إلى المصالحة بين الفلسطينيين، والجهود الآيلة إلى إحياء عملية السلام بين ال​إسرائيل​يين والفلسطينيين للتوصل إلى حل يقوم على دولتين".

وتوقّفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سنوات، وبعد قرار الرئيس الأميركي بنقل مقرّ السفارة الإسرائيلية في إسرائيل الى ​القدس​، انقطع الحوار بين ​السلطة الفلسطينية​ و​الإدارة الأميركية​.

كما يعاني الفلسطينيون من إنقسام داخلي منذ سيطرة "​حركة حماس​" على ​قطاع غزة​ عام 2007، وفشلت كلّ جهود المصالحة حتى الآن بين الجهتين.