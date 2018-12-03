وكالة الإستخبارات التشيكية: الصين وروسيا كثفتا أنشطتهما التجسسية ببلدنا عام 2017

أكّدت وكالة الاستخبارات التشيكية أنّ "دبلوماسيين من ​الصين​ و​روسيا​ كثّفوا الأنشطة التجسسية في ​تشيكيا​ خلال عام 2017 بفضل ​السفارة الروسية​ الكبيرة في براغ والموارد المالية الصينية الضخمة".

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