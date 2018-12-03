الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة لن يتمكن من مقابلة بن سلمان بسبب الإنفلونزا

أعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ أنّ "الرئيس الجزائري ​عبد العزيز بوتفليقة​ لن يتمكّن من مقابلة ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، بسبب ​الإنفلونزا​".

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