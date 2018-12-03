البنتاغون: وفاة جندي أميركي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم في أفغانستان

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​"، في بيان، "وفاة الجندي الأميركي السير جنت جايسون ميتشيل مكلاري البالغ 24 عامًا، متأثّرًا بجروح أُصيب بها في انفجار قنبلة في ​أفغانستان​ الأسبوع الماضي".

ويرفع مقتل مكلاري عدد الجنود الأميركيين الّذين قتلوا في أفغانستان هذا العام الى 13.

وكان قد أدّى انفجار عبوة يدوية الصنع قرب غزنة في وسط أفغانستان في 27 تشرين الثاني الماضي، إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين. كما أُصيب جنديان آخران ومتعاقد أميركي في الهجوم الّذي تبنّته "​حركة طالبان​"، وعُدّ أكثر الهجمات دموية ضدّ ​القوات الأميركية​ هذا العام.