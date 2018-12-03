"السترات الصفراء" تعلن عدم مشاركتها في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية

أعلنت حركة "السترات الصفراء" أنها لن تشارك في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية يوم غد الثلاثاء.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أمر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف "إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ولاسيما العاصمة باريس".
وظهرت حركة "السترات الصفراء" في 17 تشرين الثاني، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أغلق المحتجون طرقا في أنحاء مختلفة من البلاد وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.
وكان ألن المدعي العام الفرنسي قد أعلن أن سائقا توفى ليل السبت عقب اصطدامه بحاجز مروري نصبته حركة "السترات الصفراء" في جنوب فرنسا.
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