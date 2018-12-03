شربل: لا يجب أن تتدخل السلطة السياسية بالأجهزة الأمنية

أكد وزير الداخلية والبلديات السابق ​مروان شربل​ أنه "عندما تم اغتيال الشهيد ​معروف سعد​ في صيدا تم التشكيك ب​الجيش اللبناني​ ووصلت الأمور إلى انقسام الجيش حينها"، مشيراً إلى أن "الجميع سيتصالحون لكن سيبقى محفورا ف يذاكرة الناس أن هناك جهازاً أمنيا أخطأ".

وأوضح، خلال حديث تلفزيوني، أن "​شعبة المعلومات​ كلّفت وهي نفذت المهمة بالتتابع كما طلب منها، ففي القانون هناك ورقة جلب وقوى الأمن ذهبت في عملية إحضاؤر وليس تبليغ لكن عندما رأت أن الأجواء متوترة انسحبت"، متمنياً على "السلطة القضائية أن لا تقوم بتكليف شعبة المعلومات بعمليات جلب لأنها تخخص في العملية الصعبة".

واعتبر أن "الأمر الذي قام بتخريب ​القوى الأمنية​ هو التدخل السياسي"، مشيراً إلى أنه "لا يجب أن تتدخل السلطة السياسية ب​الأجهزة الأمنية​".

وجزم شربل أن "تدخلات سياسية حصلت ولكن من الجيد أن الأزمة انتهت عند هذا الحد".