ترزيان انتقد "وقاحة جمعية بيست": كنت أعتقد أن بلدية بيروت تقوم بالمهرجان في العاصمة

نشر النائب ​هاغوب ترزيان​، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر مقطع فيديو نشرته جمعية "بيست - BEASTS (Beirut Events & Street Shows)"، للاحتفالات وسط العاصمة بيروت لمناسبة إضاءة ​شجرة الميلاد​ وافتتاح القرية الميلادية، وعلّقت عليه بالآتي: "مباشرة من افتتاح مهرجانات ​عيد الميلاد​ بالاشتراك مع ​بلدية بيروت​".

وانتقد ترزيان الموضوع قائلًا: "وقاحة هذه الجمعية تعتبر أنّ بلدية بيروت تشارك في المهرجان، أنا كنت أعتقد أنّ بلدية بيروت تقوم بالمهرجان... سؤال يسأل".