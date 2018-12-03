ترزيان انتقد "وقاحة جمعية بيست": كنت أعتقد أن بلدية بيروت تقوم بالمهرجان في العاصمة

نشر النائب هاغوب ترزيان، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر مقطع فيديو نشرته جمعية "بيست - BEASTS (Beirut Events & Street Shows)"، للاحتفالات وسط العاصمة بيروت لمناسبة إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح القرية الميلادية، وعلّقت عليه بالآتي: "مباشرة من افتتاح مهرجانات عيد الميلاد بالاشتراك مع بلدية بيروت".
وانتقد ترزيان الموضوع قائلًا: "وقاحة هذه الجمعية تعتبر أنّ بلدية بيروت تشارك في المهرجان، أنا كنت أعتقد أنّ بلدية بيروت تقوم بالمهرجان... سؤال يسأل".
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