قوى الأمن: تدابير سير في شارع بلس- بيروت يومي غد والأربعاء بسبب أعمال تزفيت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "​بلدية بيروت​ ستقوم بأعمال تزفيت في شارع بلس - تقاطع الجاندارك، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخي 4 و5 كانون الأول 2018 ولحين الإنتهاء"، مبيّنةً أنّه "سيتمّ قطع السير في المحلة لبعض مراحلها".

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