المنلا: ذهاب جزء من أموال مؤتمر "سيدر" وارد

أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف نديم المنلا "أنني عندما سمعت بموضوع سحب أموال مؤتمر "سيدر" رأيت أن التعبير كبير بعض الشيء، فصحيح أن الوضع الإقتصادي صعب إلى حد ما وكذلك التأخير في تشكيل الحكومة سيؤخر كثيراً في متطلبات "سيدر" فلذلك فإن ذهاب جزء من الأموال وارد"، لافتا إلى أنه "لم يبلغنا أحد من المشاركين في المؤتمر بشكل مباشر أو غير مباشر أن يكون بصدد سحب أو تخفيض الإعتمادات والقيوض الميسرة التي تم منحنا إياها".
وأوضح المنلا أن "هنالك العديد من المشاريع التي مرت لكن عهناك العديد من المشاريع الإصلاحية كالكهرباء والمياه تنتظر تشكيل الحكومة".
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