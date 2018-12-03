أبرزها "التنازل عن البلاغات المقدمة ضد رانيا يوسف".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع التي شغلت الرأي العام، وقضايا داخل أروقة المحاكم حظيت بمتابعة كثيرين خلال الساعات الماضية.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث..

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في "الكسب غير المشروع" لـ 5 ديسمبر‎

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في الكسب غير المشروع، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

محامون يتنازلون عن بلاغاتهم ضد رانيا يوسف

أعلن المحامون تنازل المحامون، عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، تنازلهم عن البلاغ المقام منهم ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال المحامون، في بيان لهم: "عندما قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة رانيا يوسف، لم يكن ذلك بغرض تحقيق مكاسب أو منافع شخصية، ولا يهدف للنيل من شخصها، بل كان من منطلق الحرص على النظام العام والآداب، واستشعار الخطر الذي يواجهه المجتمع المصري من جراء تلك الواقعة، خاصة عندما ترتكب من شخصية عامة محبوبة، ولها جمهور سيحاول تقليدها، مما قد يؤدي إلى نشر الفوضى ومخالفة معايير القيم والأخلاق".

النقض تقضي بتأييد حبس موظف 3 سنوات في اتهامه بتلقي رشوة بدمنهور

رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من المتهم "إبراهيم. م"، موظف بإحدى المصالح الحكومية بدمنهور، على الحكم الصادر بحقه بالحبس 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، لاتهامه بتلقي رشوة، وأيدت المحكمة حبس المتهم 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات دمنهور، قضت في وقت سابق، بالحبس 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه للمتهم، فيما طعن على الحكم الذي حمل رقم 24467 لسنة 86 قضائية.

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل وائل عباس واثنين آخرين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الاثنين، قرار إخلاء سبيل المدون وائل عباس، ووليد الشوبكي، ومؤمن حسن، بتدابير احترازية، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، في القضية التي تحمل الرقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة على القرار الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، قيامه بالتحصل على مبالغ مالية دون وجه حق كرشوة مقابل الإخلال بأداء عمله بإحدى المصالح الحكومية بدمنهور.

ضبط مدرس اشترك مع سيدة في الاستيلاء على 27 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لقطاع جنوب الصعيد اليوم الإثنين مدرسا بمركز البلينا بمحافظة سوهاج؛ لقيامه بالاشتراك مع سيدة في النصب على عدد من الأهالي بدائرة المركز، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 27 مليونا و700 ألف جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

النيابة تبدأ التحقيق في بلاغ مجلس إدارة النادي الأهلي ضد رئيس الزمالك

بدأت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار إسلام فتحي، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم الاثنين، سماع أقوال محمد عثمان، نقيب المحامين السابق بالقاهرة، والموكل من مجلس إدارة النادي الأهلي في بلاغ مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ضد رئيس نادي الزمالك.

وجاء البلاغ الذي تم تقديمه للنائب العام في أكتوبر الماضي إنفاذًا لقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وبالإجماع، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز في حق النادي وجماهيره ومجلس إدارته، واتهم البلاغ المقدم من كل أعضاء مجلس النادي والمدير التنفيذي، رئيس نادي الزمالك بارتكاب جرائم خدش سمعة العائلات، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والقذف والسب والتشهير والإساءة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره.

بينهم "لاعب أسوان".. إحالة متهمين بـ"الانضمام لتنظيمات إرهابية" لمحكمة أمن الدولة طوارئ

قال مصدر قانوني، إن نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين في القضية رقم 840 لسنة 2017، لمحكمة جنايات أمن دولة طوارئ.

وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

من أبرز المتهمين بالقضية، لاعب نادي أسوان حمادة السيد.

ألقى ربة منزل من البلكونة.. إحالة أوراق طالب إثيوبي للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق طالب إثيوبي الجنسية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بإلقاء ربة منزل إثيوبية الجنسية، من بلكونة عقار بمنطقة دار السلام، بعد فشله في سرقتها.

تعود أحداث الواقعة بتلقي رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغاً من الأهالي بسقوط سيدة من علو بعقار بحدائق المعادي، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة "سارة ب و" 29 سنة، ربة منزل، إثيوبية الجنسية، توفيت إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة والفك وجرح قطعي بمنتصف الرأس .

أمن الجيزة يلاحق تجار السلاح والمخدرات.. ويضبط 46 متهمًا

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.