الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابي بتنظيم "داعش" في الأنبار

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على أحد الارهابيين من عناصر تنظيم "داعش " في الجسر الياباني بالأنبار.

وذكرت القيادة في بيان، أوردته قناة ( الإخبارية ) العراقية - أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 39 الفرقة 10 وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على أحد الإرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي.

وأضاف البيان أن عملية إلقاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم له في سيطرة الجسر الياباني بالرمادي – الأنبار، مشيرا إلى أن الإرهابي مطلوب للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب وتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كانت القوات المسلحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم " داعش" الإرهابي من الأراضي العراقية والبحث عن الخلايا النائمة للتنظيم.