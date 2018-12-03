عريقات يبحث مع سفير كندا آخر مستجدات القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أ ش أ)

بحث الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع سفير كندا في فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وشدد عريقات خلال اللقاء، وفق بيان، على أن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني تشكل نقطة الارتكاز للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بعيدا عن سياسات وممارسات سلطة الاحتلال باستمرار النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي.

ودعا عريقات الحكومة الكندية إلى الاستناد للقانون الدولي والشرعية الدولية في تصويتها بالأمم المتحدة وباقي المؤسسات والمنظمات الدولية.

وفي ذات الوقت، ثمن عريقات الرسالة الخطية التي تسلمها من ممثل كندا فى فلسطين بالتزام كندا بعدم نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس.

وأعاد عريقات تأكيد التزام دولة فلسطين برؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي.

وعلى صعيد المصالحة وازالة أسباب الانقسام، اعتبر عريقات أن الطريق إلى تحقيق ذلك يتمثل في التنفيذ الأمين والدقيق للاتفاق الذي تم العام الماضي برعاية مصرية.