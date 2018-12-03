بالصور.. القوات الجوية تلفت الأنظار في "إيديكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ركزت الأجنحة المشاركة في معرض "إيديكس 2018" للصناعات العسكرية والأمنية على أحدث الابتكارات في المروحيات والقوات الجوية.

وكان الظهور الأبرز لمروحية "كا – 52" المصرية، والأول لها في الشرق الأوسط، وهي مروحية من تصميم روسي، حيث ثم تزويدها بتقنيات مُعالجة البدن ضدّ التّآكل ونظام التبريد الجديد للمُحرك، المخصص للعمل في المناطق شديدة الحرارة، وكذلك نظام رصد وتهديف حراري كهروبصري جديد ذات مدى موسع من أجل رصد و تعريف الأهداف، ونظام الحرب الإلكترونية ذات قدرات جديدة محسنة للتحذير والتشويش على بواحث الصّواريخ المُضادة للطّائرات.

وتخصص مروحية "كا-52" (التمساح) المتعددة المهام والعاملة في مختلف الظروف الجوية، لتأمين الفعالية القصوى في أداء مهامها القتالية وتنظيمها. وتتوزع مروحتا الطائرة عموديا، إحداهما فوق الأخرى، ولا توجد فيها مروحة خلفية.

كما تركب في المروحية، مجموعة إلكترونية بصرية تسمح بتحقيق الدلالة على الأهداف للمروحيات التي تطير ضمن مجموعة واحدة، كما تضمن الجناحان الروسي والفرنسي عدد من نماذج المروحيات القتالية، حيث احتوى الجناح الفرنسي على نموذج للمروحية ميراج 2005-5 وهو الطراز الأحدث من المروحية ميراج التي تخدم في الجيش المصري منذ السبعينات من القرن الماضي حيث شاركت في حرب أكتوبر 1973.

وظهرت مروحية يورو فايتر تايفون لأول مرة في القارة الإفريقية، وهي مروحية قتالية من تصنيع أوروبي مشترك وتخدم في عدد من الجيوش الأوروبية والعربية.

وركزت أجنحة فرنسا وروسيا والعراق إضافة إلى جناح الهيئة العربية للتصنيع على عرض طائرات بدون طيار متخصصة في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وهو ما حظى باهتمام كبير من زوار المعرض لأهمية مواجهة ظاهرة الإرهاب والتركيز على ذلك المجال في التعاون بين الجيوش المختلفة.