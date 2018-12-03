بعثة دولية تلتقي بايمان فتح الرحمن وتقول: وجود المكتب هو للدعم الفني فقط وتقديم المساعدات الفنية والقرار للحكومة السودانية

أكدت ايمان فتح الرحمن سالم رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، علي تعزيز حقوق الانسان ونشر الثقافة في جميع ولايات السودان جاء ذلك لدي لقائها بالوفد الفني لمكتب المفوض السامي بالسودان برئاسة جوليت بقسم حقوق الإنسان بشرق وجنوب افريقيا بجنيف.

وبحث اللقاء كثير من القضايا وقالت ايمان لابد من توضيح رؤية المكتب في عمله بالسودان بتقديم شرحا وافيا لوضع الأطر في مسارها الصحيح وثمنت دور المفوضية في تعزيز حقوق ونشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل مع جميع منظمات المجتمع المدني داخليا وخارجيا وابدت استعداد وجاهزية المفوضية بأرضية تدعم من تواجدها في كافة الولايات.

وأكدت جوليت ان الهدف من الزيارة هو رفع الملاحظات من جميع الجهات ذات الصلة بناء عليها تبني التوصيات لنظر في مراجعة المشروع ومناقشته مع الحكومة واكدوا علي ان وجود المكتب هو للدعم الفني فقط وتقديم المساعدات الفنية من رفع القدرات وبناء الموارد البشرية في جميع منظمات المجتمع المدني.

وأكدوا علي العمل مع المفوضية بالدعم الفني فقط دون تداخل الاختصاصات باعتبارها المؤسسة التي تعني بالشكاوي والرصد ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأكدت البعثة الفنية أن القرار الاول والاخير للحكومة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)