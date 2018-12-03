البشير يوجه باستبدال الأوراق النقدية التالفة لتجار سوق أم درمان

وجّه رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الإثنين، بنك السودان المركزي، بالشروع الفوري في استبدال الأوراق النقدية التالفة للتجار الذين التهمت النيران محلاتهم، جراء الحريق الذي اندلع في سوق أم درمان العريق فجر يوم السبت.

وقال رئيس الوزراء، معتز موسى، وزير المالية، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه اجتمع مع رئيس الجمهورية، بحضور محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير.

وتابع موسى بالقول “البشير نقل مواساته لمتضرري حريق سوق أم درمان ودعواته لهم بالأجر العظيم على الابتلاء”، معلناً صدور توجيه من الرئيس البشير لإدارة البنك المركزي باستبدال الأوراق النقدية التالفة للمتضررين وفق الضوابط والمعايير الفنية.

هذا وأعلن البنك المركزي بحسب شبكة الشروق – البدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء في استبدال عملات المتأثرين بحريق سوق أم درمان.

وكان الحريق في السوق العتيق استمر إلى نحو 4 ساعات، وقضى على أكثر 300 متجراً، خاصة محال العطور والكريمات وسوق العدة والجزارة، وخلف خسائر مالية قدرت وفقاً لما تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بـ(850) مليار جنيه.

وما تزال سلطات محلية أمدرمان تعمل على إزالة الأنقاض والمخلفات للتأكد من إخماد الحريق تماماً في السوق، كما أنه تم تشكيل فرق عمل ميداني لتقييم وتحديد الخسائر الكلية الناتجة عن الحريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)