بالفيديو : مواطنون بمحلية أمدرمان يشتكون من مسؤول نافذ يعتدي على شارع (5أمتار) بإضافته لعمارته

شكا عدد من مواطني حي البوستة جنوب بمحلية أمدرمان في حديثهم خلال فقرة (وصل صوتك) في برنامج حال البلد بقناة سودانية24 – شكوا من تعدي صاحب عمارة وصفوه بالمسؤول النافذ على أحد الشوارع الداخلية بالحي حيث قام بإضافة خمسة أمتار إلى منزله دون وجه حق حسب إفادتهم.

وقال أحد المواطنين الذي تحدث للقناة بأن المسؤول النافذ الذي يسكن الحي استغل نفوذه بإضافة مساحة من الشارع لتوسعة منزله ، مشيراً بأن سكان المنطقة الذين تشرف منازلهم على عمارته تضرروا كثيراً من هذا التعدي ، حيث أصبح الشارع ضيقاً و لا يمكن استخدامه خاصة في لحظات الطوارئ كالحريق والموت والمرض .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)