مباحثات عسكرية مرتقبة بين السودان ومصر بالقاهرة

يجري وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، مع نظيره المصري الفريق أول محمد زكي، مباحثات ثنائية بالعاصمة القاهرة، بجانب لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، تتعلق بسبل دفع التعاون المشترك بين السودان ومصر في كافة المجالات.

ووصل الوزير إلى القاهرة للمشاركة في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2018” الذي افتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، و10 وزراء دفاع.

ومن المرتقب بحسب الشروق – أن يلتقي وزير الدفاع بالرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش أعمال المعرض، ويُجري لقاءات مع ممثلي الشركات والهيئات الدولية المشاركة، لبحث إمكانية التعاون في مجالات التصنيع الحربي والتسليح.

هذا ويشارك في أعمال معرض “إيديكس 2018″، وزراء دفاع “السودان، الإمارات، سلطنة عمان، فرنسا، اليونان، قبرص، جنوب السودان، الكاميرون، كوريا الجنوبية، والصومال”، بجانب 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من دول مختلفة.

يُشار إلى أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة توماس جولدبرجر، قد زار المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2018″، وتفقد جولدبرجر الجناح الأمريكي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)