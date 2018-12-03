مجلس المريخ يبعد عبدالصمد عن أمانة المال

عقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعاً مهماً ظهر اليوم في مكاتبه التنفيذية بحضور 10 أعضاء واعتذر عن إكماله الرئيس محمد الشيخ مدني، ونقل علي أسد مساعد الرئيس، وعمر محمد عبدالله عضو المجلس القرارات في تنوير للإعلام بالمكتب التنفيذي حيث تم تأكيد قيام ورشة النظام الأساسي غداً الثلاثاء، السادسة والنصف مساء، ويرأس الجلسة محمد الشيخ مدني بمعية اللجنة القانونية.

ومخاطبة المفوضية و الاتحاد السوداني العام لكرة القدم لقيام الجمعية العمومية لإجازة تعديلات النظام الأساسي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، وتم تكليف عمر محمد عبدالله بمعالجة كل المشاكل الخاصة بالعضوية وترتيبها بالتنسيق مع عضو المجلس عمار باشري. وأمن المجلس على سفر مهاجم الفريق بكري عبد القادر المدينة، إلى القاهرة للعلاج وتغيير وجهة سومانا مباشرة إلى الجزائر لتعذّر حصوله على تأشيرة لجمهورية مصر.

وأطاح مجلس المريخ بالسيد عبدالصمد محمد عثمان من أمانة المال وتكليف عبد الرحيم بدر الدين بالمنصب

وأجاز المجلس التقرير المالي والإداري لرحلة أبوظبي ومقاضاة كل شخصية تتعرض لأعضاء المجلس وإشانة سمعة الأعضاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)