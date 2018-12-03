كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الكويتي بصنعاء يرافق وفد الحوثيين إلى ستوكهولم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، مغادرة الوفد الحوثي من صنعاء إلى ستوكهولم اليوم الإثنين، لافتاً إلى أن السفير الكويتي في صنعاء معهم عل متن الطائرة الكويتية.

وأعرب الجارالله، اليوم في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركة في حفل للسفارة اليابانية بمناسبة العيد الوطني، عن أمنياته بنجاح هذه الجولة من المفاوضات، وأن تسفر عن حل سياسي للأزمة اليمنية.