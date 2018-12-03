كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يهود إسرائيل قلقون من الاقتتال الداخلي أكثر من الصراع مع العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي 2012، قال 9% فقط من اليهود إن الخلافات مع اليهود الآخرين، هي السبب الرئيسي في التوترات، بينما قال 47% إن أساس التوتر المشاكل مع العرب.
وقالت تامار هيرمان مديرة مركز غوتمان لأبحاث الرأي العام والسياسة، التابع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "تشكلت كتلتان داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ولدى كل منهما آراء متعارضة حول مختلف جوانب المجتمع الإسرائيلي".
وتابعت هيرمان إن "هذا الاستقطاب عملية خطيرة، ما يعكس العجز عن التوصل إلى إجماع على المصلحة العامة".
وأجرى الاستطلاع بعدما مررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلسلة من القرارات الاستقطابية التي شملت قانون الدولة اليهودية، ومنع الجماعات المعارضة لتعامل الجيش مع الفلسطينيين من التحدث في المدارس، والترويج لقانون يسمح للبرلمان بإلغاء اعتراضات المحكمة العليا.
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