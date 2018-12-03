كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ماكرون يدعو لاجتماع في الإليزيه الليلة لبحث الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن طلب ماكرون من رئيس وزرائه إدوار فيليب إجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ولاسيما العاصمة باريس.
وتمثل هذه الاحتجاجات التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من "الإصلاحات الاقتصادية" التي يقدم عليها الرئيس الفرنسي.
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