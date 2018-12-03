كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ماكرون يدعو لاجتماع في الإليزيه الليلة لبحث الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاجتماع أزمة في الإليزيه الليلة، بحضور عدد من الوزراء لبحث خيارات الخروج من الأزمة في فرنسا، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين،

ويذكر أن طلب ماكرون من رئيس وزرائه إدوار فيليب إجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ولاسيما العاصمة باريس.

وتمثل هذه الاحتجاجات التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من "الإصلاحات الاقتصادية" التي يقدم عليها الرئيس الفرنسي.