كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتصام فلسطنيين أمام بعثة البرازيل احتجاجاً على صفقة أسلحة مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتصم عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، أمام ممثلية البرازيل في مدينة رام الله، لمطالبة البرازيل بالتراجع عن صفقة أسلحة مع إسرائيل.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تطالب الحكومة البرازيلية بالتراجع عن صفقة الأسلحة، وحمل ممثلون عن القوى والفعاليات ونشطاء حملة المقاطعة المحلية شعارات بالعربية والبرتغالية تدعو لمقاطعة دولة الاحتلال، وفق وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين.

ووجه المعتصمون رسالة من الشعب الفلسطيني للحكومة البرازيلية، جاء فيها: "كنا هنا في السابع من نوفمبر رفضاً للتصريحات التي أدلى بها الرئيس جايير بولسونارو عشية فوزه بالانتخابات حول نيته نقل سفارة البرازيل لمدينة القدس المحتلة، وهي تصريحات نظرنا لها بأنها غاية في الخطورة في حينه، وتمثل خروجاً عن الأعراف والمواثيق الدولية وتجاوزاً للقانون الدولي الذي يعتبر القدس مثل سائر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة".