كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتصام فلسطنيين أمام بعثة البرازيل احتجاجاً على صفقة أسلحة مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووجه المعتصمون رسالة من الشعب الفلسطيني للحكومة البرازيلية، جاء فيها: "كنا هنا في السابع من نوفمبر رفضاً للتصريحات التي أدلى بها الرئيس جايير بولسونارو عشية فوزه بالانتخابات حول نيته نقل سفارة البرازيل لمدينة القدس المحتلة، وهي تصريحات نظرنا لها بأنها غاية في الخطورة في حينه، وتمثل خروجاً عن الأعراف والمواثيق الدولية وتجاوزاً للقانون الدولي الذي يعتبر القدس مثل سائر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة".
وقال المعتصمون في الرسالة: "نقف مجدداً بعنوان جديد يتعلق بالمزيد من تعميق العلاقة والتحالف بين اليمين المحافظ البرازيلي، واليمين المتطرف الاحتلالي بزعامة نتناياهو، وتحديداً صفقات جديدة في المجال العسكري وشراء الطائرات دون طيار وأسلحة أخرى تقدر بمئات ملايين الدولارات، وهو تطور خطير ونؤكد من هنا رفضنا المطلق له، وللعلاقات التجارية المتنامية بين البرازيل وإسرائيل وهي تعكس توجهاً لدى الرئيس الجديد لتطوير هذه العلاقة على حساب حقوق شعبنا الوطنية والمبادئ والمواثيق الدولية".
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