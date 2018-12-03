كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترحيب حذر للإعلام الصينى بالهدنة التجارية بين واشنطن وبكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت وسائل الإعلام الصينية اليوم الاثنين، ترحيباً حذراً بالهدنة التجارية التى وافقت عليها الصين والولايات المتحدة بعد حربهما التجارية.

واتفقت واشنطن وبكين يوم السبت على تعليق دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ بعد محادثات بين الرئيس الصينى شى جين بينج، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد شهور من التوتر الشديد بشأن التجارة والقضايا الأخرى.

وبعد اجتماع استمر ساعتين ونصف، وافقت الولايات المتحدة على عدم زيادة التعريفات على المنتجات الصينية في 1 يناير، في حين وافقت الصين على شراء المنتجات الزراعية من المزارعين الأمريكيين على الفور.

ولكن في مقال افتتاحي، حذرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية من أنه في حين أن "الإجماع" الجديد هو تطور مرحب به ويعطي الطرفين "مساحة تنفس" لحل خلافاتهما، فإنه لا يوجد "حل سحري" يسمح باختفاء الشكاوى على الفور.

وقالت إنّه بالنظر إلى تعقيد التفاعلات بين الاقتصادين، فإن باقي العالم سيواصل حبس أنفاسهم بشكل جماعي".

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب 2.9% عند ظهر اليوم، كما ارتفع مؤشر سى اس اى 300 في شنغهاي وشنتشن بنسبة 3.1 %.