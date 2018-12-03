كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متظاهرون في البصرة يرشقون موكب وزير المالية بالحجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان وزير المالية فؤاد حسين، قد وصل ظهر اليوم الاثنين، إلى محافظة البصرة برفقة نواب المحافظة لبحث الأوضاع الخدمية والإنسانية فيها.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، خلال تواجد في مدينة البصرة، أنه تم تقديم نسخة من مطالب المتظاهرين وسوف يتم دراستها.
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