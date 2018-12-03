كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متظاهرون في البصرة يرشقون موكب وزير المالية بالحجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متظاهرون في البصرة، مساء اليوم الاثنين، برشق موكب وزير المالية فؤاد حسين، بالحجارة ومنعه من عقد مؤتمر صحفي، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".

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وكان وزير المالية فؤاد حسين، قد وصل ظهر اليوم الاثنين، إلى محافظة البصرة برفقة نواب المحافظة لبحث الأوضاع الخدمية والإنسانية فيها.