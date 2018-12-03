كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السترات الصفراء: لن نشارك في مفاوضات الحكومة الفرنسية يوم غد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة السترات الصفراء، مساء اليوم، أنها لن تشارك في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية، يوم غد الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية". هذا والتقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب زعماء المعارضة، يوم الإثنين، في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبيل يهدف إلى نزع فتيل أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتي أسفرت عن اندلاع أعمال شغب في العاصمة باريس أضرت باقتصاد البلاد. وشهدت باريس يوم السبت ثالث تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء"، وقال ميشيل ديلبويش، رئيس شرطة باريس، إن التظاهرات شابتها أعمال عنف وفوضى "لم يسبق لهما مثيل من حيث الشدة".

شكرا لقرائتكم خبر عن السترات الصفراء: لن نشارك في مفاوضات الحكومة الفرنسية يوم غد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .