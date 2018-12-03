كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تتفاوض مع الاتحاد الأوروبى حول تقليص العجز إلى 2% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتفاوض إيطاليا مع المفوضية الأوروبية لخفض عجز الميزانية المستهدفة في عام 2019 إلى 2.0%من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، حسبما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الاثنين، نقلاً عن وزير المالية جيوفاني تريا.

وقال تريا "نعم هذه هي الأرقام"، رداً على سؤال حول ما إذا كانت إيطاليا تتفاوض على خفض نسبة العجز الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.0 أو 1.9%، من الهدف الحالي البالغ 2.4%.

كما نقلت صحيفة "لا ستامبا"، أكدّ الوزير الإيطالى أنّه يمكن خفض هدف العجز إلى 1.95% و 2.0%.