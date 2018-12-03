كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد القادة السياسيين لقمة تغير المناخ فى بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ القادة السياسيون يتوافد اليوم الاثنين في مدينة كاتوفيتشي البولندية، المعروفة بمناجم الفحم فيها، حيث ستؤدي المحادثات التي دامت أسبوعين إلى إعادة تفعيل اتفاقية باريس التاريخية في عام 2015 بشأن تغير المناخ، في حين أن التحذيرات الجادة ينقصها التحرك.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ القمة تفتقد غياب ممثلي بعض أقوى الدول وأكبر الدول المسببة للتلوث، حيث قالت الولايات المتحدة إنها ستتخلى عن برنامج الأمم المتحدة، ومن غير المتوقع أن ترسل الصين السياسيين الرئيسيين إليها.