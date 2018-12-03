فيديو: حمزة مصباح عبر لاعبو فريق الرجاء البيضاوي، عن سعادتهم الكبيرة بعد نجاحهم في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ النادي، على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

وأجمع عناصر الفريق الأخضر، على أن المهمة كانت صعبة للغاية، أمام فريق كونغولي صعب وظروف جد قاسية، غير أن عزيمة أبناء “الخضرا” كانت أكبر من العراقيل والصعاب، التي واجهوها بكينشاسا.

إليكم تصريح كل من محسن ياجور، زكرياء حدراف، إبراهيما نياسي، وصلاح الدين باهي لميكروفون “اليوم24″، في احتفالية عودة بعثة الرجاء :

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الرجاء بعد التتويج: ” عزيمتنا كانت أقوى من ظروف كينشاسا ونهدي هذا اللقب للجماهير”-فيديو- على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .