تسريبات تكشف عن هوية المتوج بالكرة الذهبية قبل الإعلان رسميا عن الفائز

كشفت تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، عن هوية المتوج بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2018، والتي يتنافس عليها كل من كريستيانو رونالدو، نجم اليوفنتوس، ولوكا موردريتش، لاعب ريال مدريد، وأنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.
وحسب التسريبات ذاتها، فإن مودريتش متفوق على باقي زملاءه، باحتلاله الرتبة الأولى التي ستضمن له الفوز بالكرة الذهبية، وهي الجائزة الفردية الثانية التي سيحصل عليها في نفس السنة.
وتصدره الكرواتي الترتيب، بحصوله على 753 صوتًا مقابل 478 صوتًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، و414 صوتا لغريزمان.
وسيتم الكشف، بعد حوالي الساعة، رسمياً عن هوية المتوج في حفل الكرة الذهبية 2018، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبولبالقصر الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس.
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