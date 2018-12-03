أكاديمية التعليم بالرباط: هذا تاريخ اجتياز مباراة توظيف أساتذة “التعاقد”

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، يوم 30 نونبر، كآخر أجل للتسجيل في مباريات التوظيف القبلي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، إعلانا بشأن إجراء مباراة توظيف الأساتذة، وذلك، يوم السبت 22 دجنبر الجاري.

وحسب بلاغ للأكاديمية، فإن مباراة توظيف الأساتذة ستتم وفق مواد، وأعداد محددة، وذلك عملا بمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.

وأوضح البلاغ نفسه أن المباراة ستتم وفق التدابير، المرتبطة بعملية الترشيح، حيث وجوب المصادقة على طلب الترشيح الإلكتروني من طرف المترشحين، الذين سبق لهم التسجيل القبلي، الذي يحدد فيه المترشح المديرية الإقليمية، التي يرغب في العمل فيها.

وأضاف البلاغ أن الناجحين سيعينون في الإقليم نفسه، الذي تم اختياره من طرف المترشحين بالنسبة إلى سلك التعليم الابتدائي، وإما في الإقليم نفسه أو في الأقاليم الواقعة في المجال الترابي للأكاديمية بالنسبة إلى سلك التعليم الثانوي.