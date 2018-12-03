حامي الدين: أخشى أن يتعرض بوعشرين للضغط النفسي والتعذيب المعنوي

استغرب حامي الدين من الخطأ الذي وقعت فيه النيابة العامة بالدار البيضاء، وهي توجه استدعاء للصحافي توفيق بوعشرين في قضايا متعلقة بالنشر، حينما اعتبرت بأنه مطلق.

وأكد حامي الدين بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجهاز النيابة العامة، بأن بوعشرين ليس مطلقا، وأن زوجته تزوره كل أسبوع بسجن عين البرجة بالدار البيضاء، مشككا في رواية الخطأ المطبعي الذي سبق أن اعترفت به النيابة العامة، حينما قالت في محضر إحالة الصحافي توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال، إنه ضبط في حالة تلبس.

وعبر المستشار البرلماني من خشيته، أن يكون الغرض من وراء ذلك، هو الضغط النفسي والتأثير المعنوي على توفيق بوعشرين، مذكرا بأن دفاع توفيق بوعشرين سبق له أن وضع شكاية بتعرضه للتعذيب النفسي داخل المحكمة، بعدما تعرض للتعنيف اللفظي والجسدي والمعاملة القاسية من طرف بعض دفاع المشتكيات.

ونبه حامي الدين إلى أن التزامات المغرب الدولية تفرض عليه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أن تقوم السلطات القضائية المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه، كلما وجدت أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد تم ارتكابه، وأن الدولة تضمن لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة، وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.