شوارزنيجر  يصف ترامب بـ"المجنون" في مؤتمر عن المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف الممثل الأميركي الشهير وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيجر، رئيس بلاده، دونالد ترامب، بـ"المجنون" بسبب انسحابه من الاتفاق الدولي بشأن المناخ.

وقال شوارزنيجر أمام مؤتمر المناخ "كوب 24" في بولندا إن الولايات المتحدة ما زالت مشاركة في اتفاق باريس، بالرغم من انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق، حيث أن بلاده لا تقتصر على "واشنطن فحسب أو مجرد زعيم"، ووصف ترامب بأنه "مجنون" لقراره بالانسحاب من الاتفاق التاريخي بشأن المناخ.

واجتذب شوارزنيجر الحضور، اليوم الإثنين، الذي طالما اهتم بتغير المناخ، في تجمع الوزراء والزعماء المحليين بحديثه في بداية مباحثات الأمم المتحدة التي تتعلق بالاحتباس الحراري.

وقال إنه يجب دعوة الزعماء المحليين إلى المؤتمر السنوي العام المقبل، وشدد على أنه سوف يعود إلى المشاركة في المؤتمر في حال استضافة هؤلاء الأشخاص.

ومن بين المشاهير الذين حضروا المؤتمر أيضا في كاتوفيتسه المغامر برتراند بيكارد الذي شارك في قيادة أول رحلة شمسية حول العالم، والمراهقة السويدية غريتا ثانبرغ، التي تلقت حملتها المتعلقة بالمناخ دعما من الطلاب من أنحاء العالم.