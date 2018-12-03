الإضراب النسائي: الجامعات تتضامن ولكن تضرب جزئيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت سلسلة من المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن دعمها لمكافحة العنف ضد النساء، إلا أنها أعلنت إضراب جزئي في التعليم الأكاديمي، يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع تظاهرات الاحتجاج.

يذكر في هذا السياق أن العديد من السلطات المحلية العربية واليهودية قد سمحت لموظفاتها بالإضراب، المقرر الثلاثاء، احتجاجا على جرائم قتل النساء، والذي بادر إليه تحالف "الخط الأحمر" الذي يضم أكثر من 50 جمعية نسوية.

وعلم أن 9 سلطات محلية عربية سمحت لموظفاتها بالمشاركة في الإضراب، باستثناء المدارس، وهي طمرة وجلجولية والطيرة والطيبة وقلنسوة وكفر قاسم وسخنين وكفر برا وعرابة البطوف. كما أعلنت بلديات تل أبيب وحيفا و"رمات غان" و"بات يام" ومستوطنة "موديعين" و"أور يهودا" عن السماح للموظفات بالمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والإضراب، على حساب البلديات.

وأعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الإثنين، تأييدها ودعمها للإضراب النسائي، الثلاثاء. ودعت اللجنة إلى المشاركة الفعالة والواسعة في الإضراب، وإتاحة الفرصة للموظفات والعاملات، خصوصا في السلطات الملحية بالمشاركة في الفعاليات، واعتباره يوما مدفوع الأجر.

وكانت قد أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يوم أمس الأحد، عن دعمها للإضراب، احتجاجا على إهمال السلطات للعنف والجرائم ضد النساء، في ظل استفحال الظاهرة.

وقالت المتابعة، إن "نسبة جرائم قتل النساء الأكبر، قائمة في مجتمعنا العربي، لذلك فإنه من الطبيعي أن يكون التفاعل في مجتمعنا أكبر. فأجهزة تطبيق القانون تهمل عن سابق إصرار، وبأوامر إستراتيجية عليا، معالجة كل أشكال العنف المجتمعي والجريمة المنظمة، طالما أن طرفيها من العرب، بهدف تفتيت المجتمع. وتستفحل الظاهرة أكثر، في الجرائم ضد النساء لكونهن نساء. ومسؤوليتنا جميعا، وليس النساء وحدهن، أن نتصدى لهذا الإهمال المتعمد".

كما أعلن اتحاد الطلاب القطري، نهاية الأسبوع الماضي، عن انضمامه لمكافحة العنف ضد النساء، ودعا الطلاب في كافة أنحاء البلاد للانضمام إلى الإضراب الاحتجاجي.

للطلاب: مواعيد الإضرابات الجزئية في الجامعات والكليات والمعاهد

ورغم ذلك، فإن المؤسسات الأكاديمية المختلفة اكتفت بتظاهرات الاحتجاج، والإضراب الجزئي عن التعليم، كما أعلنت أن مشاركة كل موظف في الإضراب ستكون على حسابه الخاص.

وفي جامعة تل أبيب لن تنتظم الدراسة بين الساعات 12:00 حتى 12:45، ينظم خلالها تظاهرات احتجاج، ودعم لمكافحة العنف ضد النساء.

وفي الجامعة العبرية في القدس ستتوقف الدراسة من الساعة 11:45 حتى 12:45، ينظم خلالها تظاهرات احتجاج ودعم للنضال في "غفعات رام" وجبل المشارف (هار هتسوفيم). كما دعت الجامعة أعضاء الطاقم والطلاب إلى ارتداء الزي الأحمر تضامنا مع أهداف النضال.

وفي جامعة "بار إيلان" سينظم مؤتمر بهذا الشأن من الساعة 14:00 وحتى 16:00. كما أعلنت أنه بدءا من الساعة 14:00 سيسمح لجميع الطلاب والموظفين إنهاء دراستهم أو عملهم.

وفي جامع "بن غوريون" في بئر السبع لن تنتظم الدراسة من الساعة 12:00 وحتى 13:00، ينظم خلالها تظاهرة احتجاج.

وفي "التخنيون" لن تنتظم الدراسة بسب بعطلة ما يسمى "عيد الحانوكا" العبري، وفي الوقت نفسه دعا الموظفين إلى استغلال يوم العطلة.

وفي جامعة حيفا لن تنتظم الدراسة من الساعة 10:00 حتى 12:00، تنظم خلالها تظاهرة احتجاجية تسير في داخل حرم الجامعة.

وفي جامعة "أرئيل"، المقامة في مستوطنة "أرئيل" لن تنتظم الدراسة من الساعة 10:00 حتى 11:00، تقدم خلالها محاضرة خاصة عن العنف ضد النساء.

كما أعلنت الجامعة المفتوحة أنها تسمح لموظفيها بالإضراب إذا رغبوا بذلك. وفي المعهد التكنولوجي "حولون" ستنظم تظاهرة احتجاج في الساعة 13:15، يقف خلالها الطلاب مدة 24 دقيقة لذكرى 24 قتيلة من النساء قتلن منذ مطلع العام الحالي.

وفي "أكاديمية نتنانيا" لن تنتظم الدراسة من الساعة 11:30 حتى 13:00. وفي كلية "شنكر" لن تنتظم الدراسة من الساعة 12:00 حتى 13:00. وفي "بتسالئيل" ستنظم تظاهرة احتجاج بين الساعات 10:00 حتى 14:00، بيد أن الدراسة ستجري كالمعتاد.

وفي كلية "ليفينسكي" ستتوقف الدراسة من الساعة 09:00 حتى 10:00، تنظم خلالها تظاهرة احتجاج خارج حرم الكلية، على محور الطرقات القريب منها.

وكان رؤساء الجامعات قد أعلنوا دعمهم لمكافحة العنف ضد النساء. وكتب رئيس مجلس الرؤساء ورئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور يوسيف كلبتر إلى رئيس اتحاد الطلاب، رام شيفاع، أن "كل جامعة تعمل وفقما تراه مناسبا، ووفقا لقراراتها الداخلية بالتعاون مع الطالبات والموظفات، بشأن تنفيذ الاحتجاجات المرتقبة الثلاثاء".