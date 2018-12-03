إسرائيل: تطور كبير سيحدث في علاقاتنا مع العالم العربي

الخليج 365/ بغداداعتبر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل ناخشون، الاثنين، أن "تطورا كبيرا" سيحدث في العلاقات بين تل أبيب والعالم العربي.

وقال ناخشون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة مفيد لكافة الأطراف"، موضحا أن ذلك التطبيع سيمكن إسرائيل من المساهمة بحل عدد من المشاكل الأخرى".

وأضاف أن "علينا جميعا التكاتف لمحاربة أعداء المنطقة كلها، وهما إيران والإرهاب الإسلامي".



وتابع المتحدث، "أعتقد أن التطبيع بين إسرائيل وبلدان المنطقة مفيد جدا لنا جميعا، فنحن بحاجة إلى حل تحديات مشتركة لا علاقة لها أيضا بإيران، مثل مواجهة مشكلة الاحتباس الحراري العالمي، ومشاكل المياه في المنطقة، وإسرائيل يمكن أن تلعب دورا هاما ومفيدا أيضا في هذا السياق".

وتابع ناخشون: "نحن جزء من المنطقة، وللأسف لسنوات عديدة لم يتم قبولنا والتعاطي معنا، والآن بدأوا بقبولنا"، مضيفا "لدينا عملية سلام مع الأردن ومصر، ونحن في صدد البدء بإقامة علاقات مع دول أخرى في المنطقة".

