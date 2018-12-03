انت الان تتابع مطربون تغنوا بأشعار «الفاجومي».. أحدهم ستفاجأ به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - فى ذكرى رحيل شاعر العامية أحمد فؤاد نجم، نتذكر المطربون الذين غنوا من كلماته، ليبحثوا لنفسهم عن الشهرة، فوجدوا في أشعاره ما يميزهم عن أبناء جيلهم.

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

أحمد فؤاد نجم، «الفاجومي» كما يلقبوه، هو من أهم شعراء العامية في القرن الماضي، والذي حرص العديد من المطربين على أن يغنوا من كلماته، رغم أن علاقاته مع أهل الفن كانت مضطربة، فقد ألف عدة قصائد هجا فيها رموز الفن والأدب في مصر مثل صلاح جاهين، وأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وعبد الرحمن الأبنودي، لكن لم يمنع هذا من أن يستعين مطربون بأشعاره لكي ينالوا نصيبا من شهرتها، فهو كان قادرا بكلماته الجريئة والرشيقة، الممزوجة بشيء من الصراحة الفجة، أن يجعل المغني يظهر بشكل مميز.. ونرصد أشهر المطربين الذي تغنوا بكلمات الشاعر الكبير:-

الشيخ إمام أشهر من تغنى بكلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم هو الشيخ إمام، فقد كان له رصيد كبير مع «الفاجومي»، وارتبطا سويا، حيث قدما العديد من الأعمال معا، ومنها «شيد قصورك»، «أنا أتوب عن حبك أنا»، «عشق الصبايا»، «ساعة العصاري»، و«نيكسون

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