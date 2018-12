انت الان تتابع متحدو الإعاقة بعيون هوليوود.. أحدهم هزم الشلل برمشه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - في اليوم العالمي للاحتياجات الخاصة، نتعرف على بعض أفضل أفلام السينما العالمية التي تناولت قصصهم لمنح الجمهور الأمل في الحياة من خلال تسليط الضوء على تغلبهم على آلامهم

الحياة مع إعاقة جسدية أمر شديد الصعوبة، سواء على الشخص نفسه أو على المحيطين به، الذين يتعاملون مع اكتئابه وانعزاله في بعض الأحيان، عاجزين أن يخلصوه من معاناته، فمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة ليست لحظية أو مؤقتة، بل تمتد طوال حياتهم، وعليهم أن يتعايشوا مع الإعاقة في نهاية المطاف.. وبينما تقف السينما بعين ثاقبة تراقب المجتمع، كان لا بد أن تنتقي حكايات لأكثر فئة مهمشة فيه، وهي ذوو الاحتياجات الخاصة مجسدة في كثير من أفلامها معاناتهم، وكيف يعيشون حياتهم، مانحة الأصحاء أملًا ودرسًا في أهمية الصبر.

وفي التقرير التالي نستعرض بعض هذه الأفلام.

1- فيلم Forrest Gump

لا تكتفي الأفلام التي تتناول قصص ذوي الاحتياجات الخاصة بنيل إعجاب الجمهور الذي يحب رؤية قصص تمنحه الأمل، بل أيضًا تفوز بجوائز سينمائية كثيرة، والدليل فيلم Forrest Gump من بطولة توم هانكس، الذي يحكي "فوريست جامب" رجل بسيط ذكاؤه محدود يحظى بموهبة منذ صغره، وهي قدرته على الجري وجذب انتباه وإعجاب المحيطين به مهما كانوا، وبفضل هذه الموهبة عاش "جامب" حياة حافلة، فالتحق بالجيش، وفاز بالعديد من الميداليات، ثم أسس شركة صيد جمبري، وأصبح يمتلك الحقوق الملكية لمجموعة ستيكرز شيرة، فضلًا عن لقائه الرئيس الأمريكي أكثر من مرة ليتحول "جامب" إلى أسطورة.

ونال الفيلم 6 جوائز أوسكار، منهم أفضل صورة، وأفضل ممثل (توم هانكس)، وأفضل مخرج ومؤلف ومونتاج.

2- فيلم Rain Man شارلي بابيت (قام بدوره توم كروز) شاب أناني يتم إلقاء القبض عليه بسبب سرقته سيارة والده دون أخذ إذنه، وخلال فترة سجنه يكتشف أن والده توفى، وترك له سيارة ومنزلا صغيرا، بينما كتب وصية بذهاب ثروته كلها (3 ملايين دولار) لشقيقه المصاب بالتوحد (قام بدوره داستن هوفمان)، وبعد خروجه من السجن يحاول "شارلي" الاحتيال على شقيقه لأخذ أموال والده إلا أن الاثنين يذهبان في رحلة معًا تغير مجريات الأمور تمامًا ويبدأ "شارلي" في فهم معنى الاخوة الحقيقية.فاز الفيلم بـ4 جوائز أوسكار، منها أفضل ممثل (داستن هوفمان)، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل إخراج.





3- فيلم The Diving Bell and the Butterflyمأخوذ عن قصة حقيقية لمحرر مجلة ELLE الفرنسية جون دومينيك بوبي، الذي أصيب بجلطة مفاجئة تركته مصابا بشلل تام لا تتحرك فيه سوى رمش عينه اليسرى، غير قادر على الكلام أو تناول الطعام لدرجة فقدانه نصف وزنه خلال فترة مرضه، وكانت الطريقة الوحيدة التي يتواصل بها "بوبي" هي الرمش مرة للإجابة بنعم والرمش مرتين للإجابة بلا، ومع ذلك لم يستسلم "بوبي" فألف كتابًا كاملًا حمل نفس عنوان الفيلم اعتمادًا على الرمش عندما تصل الممرضة التي ساعدته في كتابة الرواية إلى الحرف المقصود، وتلقى الفيلم ترشيحًا للفوز بـ4 جوائز أوسكار.





4- فيلم The Theory of Everythingمبني على قصة حقيقية للعالم والفيزيائي ستيفن هوكينج وتحديه مرض الضمور العضلي الذي أصيب به في عمر الـ21 عندما كان طالبًا في جامعة كامبريدج واقعًا في غرام زوجته جاين وايلد وأمامه العالك بأكمله، ليصاب بمرض تركه مشلولًا يلزم كرسيه المتحرك، ورغم ذلك تمكن من تأليف مجموعة من أهم كتب علم الفيزياء منها تاريخ موجز للزمن، وبفضل هذا الفيلم فاز الإنجليزي إيدي ريدماين بأوسكار أفضل ممثل عام 2015.





5- فيلم Wonderصدر العام الماضي وشهد عودة جوليا روبرتس وأوين ويلسون للشاشة الفضية بعد غياب، بدور والدي "أوجست بولمان" الابن الذي ولد بكثير من العيوب الخلقية تركته يعاني من مشاكل مع زملائه وبينما يخشى والداه عليه من مواجهة الناس، يقرر "أوجست" أن يخوض مغامرة الاندماج غير هياب التنمر.



وقد قدمت السينما المصرية كثيرا من الأفلام التي تطرقت للحديث عن ذوي الاحتياجات الخاصة مثل فيلم الحرامي والعبيط للنجم خالد صالح، والكيت كات للنجم محمود عبد العزيز.