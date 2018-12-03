انت الان تتابع سقوط ضحايا وتهجير أفراد.. أبرز أزمات التغير المناخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - خبراء البيئة: 53 قتيلا في مصر بسبب التغيرات المناخية.. و12 ألف ضحية في العالم لقيت مصرعها في السنوات الثلاث الأخيرة.. و22 مليار دولار حجم الخسائر الاقتصادية

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

تظل قضية التغير المناخي أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحكومات في مختلف بلدان العالم، نظرا لخطورتها والتأثيرات الناجمة عنها سواء من النواحي الجيولوجية أو البيولوجية أو النظم البيئية، وارتباطها بمخاطر مباشرة تجاه صحة الإنسان نتيجة نضوب طبقة الأوزون وفقدان التنوع الحيوي والضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي، والتي تتسبب بدورها في سقوط ضحايا أو إجبار أفراد على النزوح والهجرة. وبحسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فقد قدرت وقوع 160000 حالة وفاة منذ 1950 مرتبطة بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية.

وترى اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن "هناك دليلًا جديدًا وأكثر قوة على أن معظم السخونة الملاحظة على مدار آخر 50 عامًا يمكن نسبتها إلى الأنشطة البشرية". ويعاني سكان المجتمعات الفقيرة وذات الدخل المنخفض حول العالم من الآثار العكسية للتغير المناحي، بسبب تعرضها لمستويات كبيرة من العوامل البيئية

وترى اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن "هناك دليلًا جديدًا وأكثر قوة على أن معظم السخونة الملاحظة على مدار آخر 50 عامًا يمكن نسبتها إلى الأنشطة البشرية".

ويعاني سكان المجتمعات الفقيرة وذات الدخل المنخفض حول العالم من الآثار العكسية للتغير المناحي، بسبب تعرضها لمستويات كبيرة من العوامل البيئية المؤثرة المتمثلة في الصحة والثروة والعناصر الأخرى، بالإضافة إلى مستويات منخفضة من القدرة المتوفرة للتأقلم مع التغير المناخي.

الدول الأكثر ميلًا لحدوث الكوارث الطبيعية

وتعدّ منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر مناطق العالم ميلا لحدوث الكوارث الطبيعية، وذلك من ناحية العدد الإجمالي للكوارث والأشخاص المتضررين على حد سواء، حيث تتعرض تلك المنطقة بدرجة كبيرة للتأثيرات المناخية وتعد موطنًا لمجموعات سكانية معرضة للمخاطر بدرجة كبيرة تعد فقيرة ومهمشة بصورة غير متساوية.

وبرزت الانعكاسات الخطيرة لقضية التغير المناخي بصورة مباشرة على البشر، أبرزها إجبار الأفراد على النزوح والهجرة بسبب زيادة نسب الكوارث المتعلقة بالطقس والتي تدمر المنازل والمساكن مما يدفع الأفراد إلى البحث عن مأوى أو أماكن للعيش بمكان آخر، حيث ترتبط تأثيرات التغير المناخي بتدمير أسباب المعيشة وإجبار المجتمعات على التخلي عن أوطانها التقليدية لتذهب لبيئات أكثر ملاءمة، أو مزيد من الصراعات حول الموارد.

نزوح 42 مليون شخص من آسيا والمحيط الهادي

وطبقا لمركز مراقبة النزوح الداخلي (Internal Displacement Monitoring Centre)، فإن أكثر من 42 مليون شخص نزحوا من منطقة آسيا والمحيط الهادى خلال عامي 2010 و2011، وهذا يزيد على ضعف سكان سريلانكا، بسبب العواصف والفيضانات وموجات الحر والبرد، ولا يزال هناك آخرون نزحوا بسبب الجفاف وارتفاع منسوب البحار، ومعظم هؤلاء الأفراد أجبروا على ترك منازلهم.

ويرى الكثير من المراقبين، أن التغير المناخي يؤدي في بعض الفترات إلى زيادة بالغة في انتشار مختلف الأمراض المعدية، وبداية من منتصف السبعينيات، كان هناك ظهور وانتعاش وإعادة توزيع للأمراض المعدية، كما يتسبب المناخ الحار والمتغير إلى مستويات مرتفعة في بعض ملوثات الهواء وزيادة تكرار الحوادث المرتبطة بالطقس المتطرف.

وخلال اليومين الماضيين، أصدرت الحكومة الأمريكية تقريرا عن تأثيرات تغير المناخ، بما فى ذلك حرائق الغابات المميتة، والأعاصير والموجات الحارة على نحو متزايد تضرب الولايات المتحدة بالفعل، ومخاطر وقوع المزيد من الكوارث.

ويقول معدو التقرير، الذين يمثلون العديد من الوكالات الفيدرالية، إنهم على يقين أكثر من أى وقت مضى بأن تغير المناخ يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة الأمريكيين، بالإضافة إلى البنية التحتية والموارد الطبيعية للبلاد.

ويقول التقرير: "ستستمر المخاطر المرتبطة بالمناخ فى النمو دون اتخاذ إجراءات إضافية، وفى حين أن الأمريكيين يستجيبون بطرق يمكن أن تعزز القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش، لكن لا تقترب الجهود العالمية للتخفيف من أسباب تغير المناخ ولا الجهود الإقليمية للتكيف مع التأثيرات، حاليا من المقاييس اللازمة لتجنب حدوث أضرار كبيرة للاقتصاد والبيئة فى الولايات المتحدة، وصحة الإنسان ورفاهيته على مدى العقود المقبلة".

12 ألف قتيل في 3 سنوات

ويقول الخبير الدولي في شئون البيئة الدكتور مجدي علام، إن التغير المناخي له تأثيرات كبيرة على البشر، موضحا أن هناك العديد من الدراسات البيئية التفصيلية التي أعدت حول حجم ونسب تلك التأثيرات، منوها بأن هناك نحو 53 قتيلا في مصر بسبب ارتفاع درجات حرارة الشمس.

ويضيف الخبير الدولي لـ"التحرير"، أن هناك 12 ألف ضحية في العالم لقيت مصرعها في السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة للتغيرات المناخية، موضحا أن حجم تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي -يقصد فقدان الغذاء- بلغت نسبته 24%، بينما بلغت نسبته 50% على مستوى إفريقيا.

وأوضح أن حجم الخسائر الاقتصادية على مدار الـ25 سنة الماضية، تخطى حاجز الـ22 مليار دولار، مستشهدا بمثال: "تسونامي اليابان تسبب في تدمير المحطة النووية التي تكلفت نحو 18 مليار دولار بخلاف المباني والمنشآت"، مشيرا إلى أن التغير المناخي قضية في غاية الأهمية والخطورة ولها تأثيرات متعددة ينبغي لكل الدول التنبه لها.

أمراض معدية

بينما يرى وزير البيئة الأسبق خالد فهمي، أن تغير المناخ يعني تغيرا في عناصر البيئة بالشكل الذي يمكن أن تكون له آثار سلبية أو إيجابية إما على الأنشطة الاقتصادية أو الإنسان ذاته أو مكان سكنه، منوها بأنه حينما تكون هناك أعاصير تهدد منطقة ما مثل فلوريدا على سبيل المثال، فهذا سيؤدي بالطبع إلى النزوح والتدمير، وحينما يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة وحرائق في نفس الوقت في كاليفورنيا، فهذا سيؤدي بالطبع إلى حدوث تغيرات مناخية، تستدعي إما هجرة دائمة أو مؤقتة.

ويضيف لـ"التحرير"، أن الأمراض المعدية تظهر مع التغيرات المناخية، فإذا تغيرت درجات الحرارة، وأصبح هناك جفاف أو رطوبة تظهر حشرات معينة وأمراض معدية ويكون لها تأثير على صحة الإنسان، مستشهدا بمثال "السنة الماضية في مدينة القصير ظهرت حمى الضنك نتيجة ناموسة، وهي غير متوطنة في مصر، وموجودة بكثرة في إفريقيا وحول بحيرة فيكتوريا بسبب الرطوبة والحرارة"، منوها بأن هناك إجراءات يتم اتخاذها في تلك الحالة تحت ما يسمى بخطط التكيف لمواجهة تلك التغيرات المناخية.