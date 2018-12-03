انت الان تتابع عن التجديد لمؤمن.. الأهلي لم ينتصر للمبادئ وخسر فنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جدد النادي الأهلي تعاقده مع مؤمن زكريا 3 مواسم، وتراجع مسئولو القلعة الحمراء عن شروطهم واستجابوا لطلبات اللاعب، في مشهد جديد لعشوائية صناعة القرار

تحرير:مصطفى محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ م

أعلن النادي الأهلي ظهر اليوم عن تجديد تعاقده مع مؤمن زكريا نجم الفريق 3 مواسم، ليسدل الستار على الأزمة التي تفجرت مؤخرًا بعد انتهاء إعارته اللاعب لأهلي جدة السعودي، اللاعب كان ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ودخل الطرفان في شد وجذب لم يكن له أي داع، طالما أن التجديد سيتم في النهاية. الأهلي لم ينتصر للمبادئ عندما قرر عدم التجديد جدد لمؤمن زكريا إلا بالشروط التي حددتها لجنة الكرة، لأنه سرعان ما تراجع عنها، ووافق على طلباته، في وقت لم يتم التعامل معه باحترافية للاستفادة منه في المباريات حتى آخر لحظة.

بداية الأزمة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت الحالي للأهلي، سبق وأعلن قبل 3 أشهر، عندما كان يتولى مهام مدير الكرة والمدرب العام للفريق مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، أن الأهلي قدم عرضًا ماليًا لمؤمن زكريا، وينتظر رده على ذلك العرض، في الوقت الذي رد فيه وكيل اللاعب على تصريحات يوسف، وأكد أنهم