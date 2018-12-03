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انت الان تتابع عن التجديد لمؤمن.. الأهلي لم ينتصر للمبادئ وخسر فنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جدد النادي الأهلي تعاقده مع مؤمن زكريا 3 مواسم، وتراجع مسئولو القلعة الحمراء عن شروطهم واستجابوا لطلبات اللاعب، في مشهد جديد لعشوائية صناعة القرار
تحرير:مصطفى محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ م
أعلن النادي الأهلي ظهر اليوم عن تجديد تعاقده مع مؤمن زكريا نجم الفريق 3 مواسم، ليسدل الستار على الأزمة التي تفجرت مؤخرًا بعد انتهاء إعارته اللاعب لأهلي جدة السعودي، اللاعب كان ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ودخل الطرفان في شد وجذب لم يكن له أي داع، طالما أن التجديد سيتم في النهاية. الأهلي لم ينتصر للمبادئ عندما قرر عدم التجديد جدد لمؤمن زكريا إلا بالشروط التي حددتها لجنة الكرة، لأنه سرعان ما تراجع عنها، ووافق على طلباته، في وقت لم يتم التعامل معه باحترافية للاستفادة منه في المباريات حتى آخر لحظة.
بداية الأزمة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت الحالي للأهلي، سبق وأعلن قبل 3 أشهر، عندما كان يتولى مهام مدير الكرة والمدرب العام للفريق مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، أن الأهلي قدم عرضًا ماليًا لمؤمن زكريا، وينتظر رده على ذلك العرض، في الوقت الذي رد فيه وكيل اللاعب على تصريحات يوسف، وأكد أنهم
محمد يوسف، المدير الفني المؤقت الحالي للأهلي، سبق وأعلن قبل 3 أشهر، عندما كان يتولى مهام مدير الكرة والمدرب العام للفريق مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، أن الأهلي قدم عرضًا ماليًا لمؤمن زكريا، وينتظر رده على ذلك العرض، في الوقت الذي رد فيه وكيل اللاعب على تصريحات يوسف، وأكد أنهم لم يتوصلوا لأي اتفاق مع النادي، ولم يتم تقديم عرض مناسب للاعب.
بعدها بدأت صفحات السوشيال ميديا التي يديرها بعض المقربين من بعض المسئولين في النادي الأهلي بالهجوم على اللاعب واتهامه بالخيانة، والترويج إلى أنه وقع لنادي بيراميدز تارة، ثم الزمالك تارة أخرى، رغم نفي مسؤولي الناديين للشائعات.
خلافات مالية
واستمرت الأزمة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، حيث كان يتمسك اللاعب بمساواته مع أحمد فتحي زميله في الفريق، الذي حصل على 15 مليون جنيه راتبًا سنويًا في الوقت الذي عرض الأهلي على اللاعب الحصول على 5 ملايين في الموسم، ووفقا لمصادر داخل القلعة الحمراء فإن اللاعب توصل إلى اتفاق مع النادي بالحصول على 22 مليون جنيه في 3 مواسم، ليسدل الستار على الأزمة التي ظلت تشغل بال جماهير الأهلي.
خسارة فنية
فريق الأهلي كان الخاسر الأكبر من أزمة تجديد عقد مؤمن زكريا، لأنه أحد العناصر المؤثرة في الفريق خلال السنوات الماضية، وجاء غيابه عن صفوف الفريق بعد أن أوصت لجنة برئاسة محمود الخطيب -قبل أن يتم حلها- باستبعاد اللاعب من المباريات في محاولة للضغط عليه للتجديد بشروط النادي، وهو السيناريو الذي نفذه ببراعة الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة باتريس كارتيرون ومعاونه محمد يوسف، وتم استبعاد اللاعب من مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وظهر تأثر الفريق بغياب اللاعب خاصة في المباراة الثانية، التي عانى فيها الفريق كثيرًا، وخسرها بثلاثية نظيفة، ورغم شكوى الجهاز الفني من وجود غيابات كثيرة في صفوف الأهلي قبل المباراة فوجئ الجميع باستبعادهم للاعب في مباراة حاسمة كانت تحتاج لجهود وخبرات اللاعبين الكبار.
ولم تتوقف خسارة الأهلي لجهود مؤمن زكريا عند البطولة الإفريقية فقط حيث تم استبعاده أيضًا من مواجهة الوصل الإماراتي، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وهي النتيجة التي أطاحت بالأهلي من دور الـ16 في البطولة العربية للأندية "كأس زايد".
قرار ات عشوائية
والمتابع للأحداث داخل الأهلي في الوقت الحالي يجد أن الإدارة تتعامل مع الأزمات بطريقة عشوائية وغير مدروسة خاصة فيما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين، حيث سبق وفشلت الإدارة في تجديد عقد عبدالله السعيد الذي وقع على عقود انضمامه للزمالك، مادفع الخطيب للجوء إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي لإنقاذه من الورطة، وتكرر الأمر مع أحمد فتحي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للزمالك ، لكن سرعان ما تدخل تركي آل الشيخ وأقنع اللاعب بالتجديد للأهلي مقابل الحصول على مليون دولار سنويًا.
كلاكيت تاني مرة
السيناريو الذي حدث مع مؤمن زكريا أقرب كثيراً لما حدث مع عبدالله السعيد، لأن الخطيب عندما استنجد بالرئيس الشرفي السابق للنادي تركي آل شيخ، لتغيير بوصلة اللاعب من الزمالك إلى الأهلي لم يستفد منه على المستوى الإحترافي باستمرار السعيد في الفريق - مع العلم أنه أداء الأهلي مازال متأثراً برحيله حتى الآن - ولم ينتصر للمبادئ لأنه مدد عقد اللاعب بهدف حرمان المنافس منه فقط ثم قرر بيعه لنادي أهلي جدة السعودي.
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