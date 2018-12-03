انت الان تتابع جوارديولا: سعيد بتطبيق تقنية الفيديو في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ م

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته للتعجيل باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" اعتبارًا من أدوار خروج المغلوب بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث قال المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة واتفورد غدا في الدوري الإنجليزي، حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الاثنين: "إنني سعيد للغاية بذلك والدوري الإنجليزي سيكون آخر مسابقة تطبق التقنية لكن على أية حال ستكون هناك استعانة بها إن آجلا أو عاجلا في إنجلترا".

وأضاف جوارديولا، الذي حرم الحكم الإسباني ماتيو لاهوث فريقه من هدف في الهزيمة بنتيجة 1-2 أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي بعد احتساب تسلل خلال الهجمة التي جاء منها الهدف، وأهدى لاعبه رحيم استرلينج ركلة جزاء غير صحيحة أمام شاختار هذا الموسم، أن كلا القرارين كانا سيتم تصحيحهما