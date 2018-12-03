الان تتابع “الكرملين”: المصافحة الحارة بين بوتين والأمير محمد بن سلمان “مثال للعلاقات الطيبة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الرئاسة الروسية، إن المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس الأسبوع الماضي، إنما هي مؤشر على العلاقات القوية بينهما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن المصافحة تعد مثالا على “العلاقات الشخصية الطيبة” بين الزعمين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تاس” الرسمية، أن العلاقات القوية بين بوتين وولي العهد محمد بن سلمان، تسهل التعاون.