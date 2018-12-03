الان تتابع إيران.. انتشار نوع جديد شديد العدوى من إنفلونزا الطيور والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
كشفت وزارة الزراعة الإيرانية، الاثنين، أن هناك نوعا جديدا من إنفلونزا الطيور شديد العدوى، اكتشف في مزرعة للدواجن شمالي البلاد.
وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوانات، نقلا عن تقرير الزراعة الإيرانية، إن الفيروس أصاب 10 من أصل 138 طيرا، منها الإوز والبط والدجاج، في قرية فاليران بالعاصمة طهران.
وأشار التقرير إلى أن 5 طيور نفقت إثر إصابتها بالفيروس، فيما ذبحت بقية الطيور في المزرعة، وتُعَدّ إيران من بين الدول التي ينتشر بها مرض إنفلونزا الطيور، حيث تقوم بذبح الملايين من الطيور المصابة.
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