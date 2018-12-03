الان تتابع ضاحي خلفان: إذا دخلت السعودية من الباب خرجت قطر من النافذة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، من انسحاب قطر من منظمة “أوبك”. وقال خلفان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انسحاب قطر من أوبك عادي إذا دخلت السعودية من الباب خرجت قطر من النافذة”. وأعلنت قطر، وهي أحد أصغر منتجي النفط في “أوبك”، فى وقت سابق اليوم الاثنين انسحابها من المنظمة اعتبارا من يناير للتركيز على طموحاتها في مجال الغاز.

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