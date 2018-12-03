الان تتابع خبراء دوليون: قطر تواصل ألاعيبها السياسية… أوبك ليست نهاية المطاف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

رغم محاولات سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرية إخفاء الأسباب السياسية وراء انسحاب الدوحة من منظمة “أوبك” لإنتاج النفط، إلا أن كلماته كشفت ألاعيب قطر السياسية عندما صرح أمام وسائل الإعلام «لا نقول إننا سنخرج من نشاط النفط لكن المنظمة تديرها دولة واحدة»، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية: أن مغادرة قطر لمنظمة أوبك لن يكون له تأثير ملحوظ على المناقشات التي سُتجرى الخميس المقبل بشأن خفض إنتاج أوبك وحلفائها من النفط، الخطوة على ما يبدو متعلقة بالألاعيب السياسية في المنطقة.

وأضاف تقرير الوكالة الأمريكية أن خطوة الدوحة مثيرة للقلق بعدما لوحت في أكثر من مناسبة أن المصالح الاقتصادية المشتركة فوق السياسة الخارجية، وهذا القرار يختلف تماما عما تطلقه الدوحة من تصريحات أمام وسائل الإعلام.

ويقول أمريتا شين، كبير المحللين في مؤسسة “إنيرجي أسبكتس للاستشارات”: إن “انسحاب قطر من أوبك لا يزيد عن كونه خطوة رمزية،فإنتاجها من النفط ثابت دون أي آفاق لزيادته، فهي في الأساس تحتل المركز 11 بين دول أوبك، وتمثل أقل من 2 بالمائة من إجمالي إنتاج المنظمة”.

وصف بيتر كيرنان، كبير محللي الطاقة في وحدة المعلومات الاقتصادية بشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قرار انسحاب قطر من “أوبك” بالمُفاجئ، لكنه استبعد أن يؤثر بصورة كبيرة على سوق النفط.

وقال كيرنان إن “قطر واحدة من أصغر الدول المُنتجة للنفط داخل المنظمة، حيث يبلغ إنتاجها النفطي حوالي 600 ألف برميل يوميًا، وهو أصغر بكثير من جيرانها في المِنطقة، الأمر لا يعدو كونه لعبة سياسية أخرى بعيدا عن الجانب الاقتصادي”.

فيما قالت محللة اقتصادية بشبكة “سي إن إن” إن “قطر، الدولة الخليجية الغنية بالغاز، ليست لاعبا مهمًا في أوبك، لكن إعلانها هذا يأتي في وقت تواجه فيه المنظمة ضغطًا لزيادة إنتاجها”.

وتابعت: “رغم أن انسحاب قطر من أوبك، وهي عضو منذ عام 1961، خبر كبير سياسياً، إلا أنها ليست لاعباً كبيراً في قطاع النفط”.