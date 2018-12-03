الان تتابع أردوغان ينشر رسالة تهنئة بمناسبة عيد اليهود والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
في سابقة لم تكن غريبة على التقارب التركي الإسرائيلي المعلن مؤخرا، نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة بمناسبة عيد حانوكا اليهودي.
وهنأ أردوغان كل اليهود بمناسبة عيد حانوكا، قائلا: “نولى أهمية مطلقة لحرية الدين والمعتقد ولعيش مواطنينا في هذا البلاد بسلام وممارسة ثقافتهم وشعائرهم الدينية وعاداتهم دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو المذهب.
وقال أردوغان “وبصفتنا ممثلين عن حضارة تستمد ثرائها من تنوعها نهنيء أنفسنا وكل اليهود وعلى رأسهم يهود تركيا بمناسبة عيد الحانوكا انطلاقا من حرصنا على مواصلة مناخ الحب والاحترام المتبادل في المستقبل”.
ويعرف عيد حانوكا بعيد الأنوار كذلك وهو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ابتداء من الخامس والعشرين من شهر كيسليف حسب التقويم العبري. وبالعبرية تعني حانوكا التقديس أو النذر.
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