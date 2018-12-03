إعلامي سعودي: تبحث قطر عن التأثير بأي طريقة فتخترع أي قصة تغني عليها طويلا

قال الإعلامي السعودي، منصور الخميس، اليوم الاثنين، "تبحث قطر عن التأثير بأي طريقة فتخترع أي قصة تغني عليها طويلا".

وتابع الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قصة إنسحابها من منظمة أوبك باختصار قطر تريد التحرر من قيود المنظمة لتشتري النفط الإيراني المهرب إلى تركيا وإعادة بيعه كدولة مسموح لها ببيع النفط ووقتها لن تكون قطر خاضعة للرقابة على الكمية عند الشراء والبيع والإيراد".

وبين" تبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية من نفط قطر 780 الف برميل يوميا وفعليا لا تزيد صادراتها عن 650 ألف برميل وهذا يعتبر قليل جداً وتعتبر في ترتيب متدن بين قائمة الدول المصدرة للنفط وتتفوق عليها دول عديدة مثل : ماليزيا، الهند، اندونيسيا، أذربيجان، عمان.

وأحيانا تتفوق عليها مصر أيضاً"'

ومضى "كما أن انسحاب قطر من أوبك لايعني توقفها عن بيع النفط والاستغناء عن 45 مليار ريال قطري من الايرادات بل ستواصل البيع ولو كان بإمكانها زيادة مبيعاتها فلن تتأخر أي أن المعروض في السوق سيستمر ولكن قطر لن تلتزم بالاسعار وستبيع بأسعار أقل لإرباك السوق وتمويل جهات ودول بالأموال والنفط".