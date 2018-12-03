ترامب: سنوفر مليارات الدولارات لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستوفر على نفسها أموالا طائلة حال تصويت الديمقراطيين لبناء الجدار الحدودي العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكر ترامب -في تغريدة على تويتر- “سنوفر مليارات الدولارات إذا أعطانا الديمقراطيون الأصوات لبناء الجدار. في كلتا الحالتين، لن يسمح للناس بالدخول إلى بلدنا بطريقة غير شرعية! سنغلق الحدود الجنوبية بأكملها إذا لزم الأمر”.

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