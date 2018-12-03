شكرا لقرائتكم 25 طفلا من جنسيات مختلفة يعزفون نشيد الإمارات بدبي مول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاجأت مؤسسة وطني الإمارات جمهور دبي مول بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني من قبل 25 طفلاً من جنسيات مختلفة. ويكشف الفيديو الذي يحمل شعار "#تلاحمنا_يعكس_انسجامنا" تفاعلاً كبيراً من الحاضرين، الذين انضموا لفريق الأطفال الرائع مرددين النشيد الوطني الإماراتي، في صورة تكشف روح التعايش والانسجام بين مختلف الجنسيات التي تعيش على أرض دولة الإمارات.

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طفلا من جنسيات مختلفة يعزفون نشيد الإمارات بدبي مول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .