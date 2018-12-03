شكرا لقرائتكم خبر عن عبده زكى يتقدم بمذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد موقع "فصلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الكاتب الصحفى عبده زكى، اليوم الاثنين، بمذكرة إلى أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد موقع "فصلة"، لتورطه فى الإساءة لحضارة وتاريخ مصر والتقليل من شأن جواز السفر المصرى، عندما نشر القائمون على هذا الموقع تقريرا صحفيا بعنوان "جواز السفر الإماراتى فى المركز الأول عالميًا.. خليك أنت فى الـ 7 آلاف سنة حضارة".





وجاء نص المذكرة: "بخصوص تورط موقع "الفصلة" وعنوان مقره هو 28 شارع الفكى – باب اللوق – القاهرة، فى الإساءة لحضارة وتاريخ مصر والتقليل من شأن جواز السفر المصرى عندما نشر القائمون على هذا الموقع تقريرا صحفيا بعنوان "جواز السفر الإماراتى فى المركز الأول عالميًا.. خليك أنت فى الـ 7 آلاف سنة حضارة".

وأشادوا فى نص التقرير بحصول جواز سفر الإمارات على المركز الأول عالميا بمؤشر passport index.

ونظرا لما تحملة عبارة دلالة "خليك أنت فى الـ 7 آلاف سنة حضارة" من:

1. إساءة لتاريخ وحضارة مصر التى أضاءت طريق العالم منذ آلاف السنين.

2. تحريض ضد مؤسسات الدولة والنظام.

3. دعوة للإحباط والشعور بالدونية.

فإننى أطالب سيادتكم:

باتخاذ اللازم حيال الموقع المذكور والتحقيق مع القائمين عليه وفق ما حدده القانون من اختصاصات للمجلس الموقر.