شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: معرض ايدكس 2018 مبهر وفخر لمصر ورسالة تأكيد على الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى حضور فعاليات معرض ايدكس 2018، مؤكدة أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية سيكون له العديد من المزايا للدولة المصرية، وسيكون ضمن رسائله تأكيد الأمن والأمان الذين تنعم به مصر .

وقالت عضو مجلس النواب ، فى بيان صحفى ، إن المعرض سيكون فرصة لعرض تكنولوجيا التطوير الحربي وإنجازات القوات المسلحة في هذا الشأن"، كما أن عدد الدول المشاركة يؤكد التطور المصري في المجال العسكري.

ومن جانبها ، أشادت البرلمانية سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، بمعرض ايدكس 2018 مؤكدة أنه بداية جديدة للدولة المصرية فى المعارض وسياحة المعارض ، خاصة وأن الانتاج الحربى وصل لصناعة 100% مصرى ، سواء فى المعدات البحرية والمنتجات الحربية والسيارات وتكنولوجيا التابلت والأسلحة الصغيرة والكبيرة.

وأضافت النائبة سولاف درويش فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن معرض ايدكس بداية لسياحة المعارض ، التى تعكس قدرة الدولة المصرية على الانتاج خاصة وأن المعرض يمثل فخر لمصر ونجاح مبهر وكبير يضاف لنجاحات القوات المسلحة المصرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "ايدكس2018"، وذلك بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.