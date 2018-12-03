بيان لسفارة كوريا الجنوبية فى القاهرة: سول لا تستورد الكلاب لتناولها

كتبت رباب فتحى

نفت السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة ما تناولته العديد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية بشأن تصدير الكلاب إلى كوريا الجنوبية لتناولها.

وأشارت السفارة فى بيان لها مساء اليوم، إلى تصريحات بشأن حل أزمة كلاب الشوارع بتصديرها إلى الدول التى تتناول لحوم الكلاب مثل كوريا -بدلا من قتلهم أو التخلص منهم- مؤكدة على ضرورة عمل مزارع للكلاب الضالة من أجل تصديرها إلى الدول الأخرى.

وأوضحت السفارة الكورية، أنه دأبت هذه الأخبار والتقارير على الإشارة إلى كوريا باعتبارها من الدول المرشحة لذلك، وهو ما ينم عن جهل كبير...